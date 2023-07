Siteground, l'hosting web ultraveloce e sicuro

SiteGround è uno dei principali hosting provider che offre servizi e soluzioni sviluppati per WordPress. Al tempo stesso, SiteGround è una piattaforma di hosting che utilizza infrastruttura Google Cloud.

Non hai mai sentito parlare di SiteGround? Sei nel posto giusto e se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato.

SiteGround offre tantissime funzionalità per la sicurezza e le prestazioni grazie a continui miglioramenti e servizi sempre innovativi.

Pensando alle differenti esigenze degli utenti, SiteGround nasce come servizio valido ed economico grazie alle attuali offerte previste sui diversi piani disponibili.

Approfitta subito della promozione in corso che ti offre fino al 76% di sconto sull’hosting WordPress. Ricorda, inoltre. che solamente per un tempo limitato, tutti i piani includono il trasferimento gratuito del sito.

I piani disponibili sono attualmente tre ma quello migliore per rapporto qualità/ prezzo è il GrowBig che ti consente di risparmiare il 76% pagando solamente 5, 49 euro al mese.

Che aspetti? Con SiteGround puoi finalmente migliorare la tua presenza online con un partner di hosting che ti supportano in tutto: massima sicurezza, velocità incredibile e assistenza istantanea 24/7 pagando solamente 2,99 euro al mese.

Ti viene dunque data l’opportunità di creare un sito web in modo veloce perchè puoi finalmente usufruire di uno strumento che ti consente di avviare la tua presenza online con una soluzione web completa, a partire dal site builder che preferisci.

Non a caso, SiteGround ti fornisce un trasferimento di hosting senza problemi. Utilizza semplicemente gli strumenti messi a tua disposizione gratuitamente per la migrazione di WordPress e della posta elettronica oppure affidati agli esperti per eseguire un trasferimento professionale del sito web. Non dimenticare che puoi anche lanciare il tuo negozio online con l’installazione gratuita del software che preferisci e godere delle funzionalità gratuite come SSL, backup giornalieri e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.