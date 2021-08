SiteGround: offerta estiva per web hosting (69%)

Imperdibile offerta estiva per i piani di web hosting dell'azienda di origine bulgara. Gli utenti possono ottenere uno sconto fino al 69% per la sottoscrizione dei tre abbonamenti StartUp, GrowBig e GoGeeh di SiteGround. È possibile usufruire della promozione sia per siti personali che aziendali. I prezzi variano tra 3,99 e 13,99 euro (IVA esclusa).

SiteGround: web hosting per tutti

I tre piani di SiteGround si distinguono principalmente per il numero di siti ospitati e quindi per le risorse riservate in termini di CPU, spazio di storage e visite supportate. Gli utenti che vogliono aprire un sito personale possono optare per il piano StartUp che offre 10 GB di spazio su SSD e risorse hardware in grado di gestire fino a 10.000 visite mensili.

Numero illimitato di siti, fino a 25.000 visite mensili e 20 GB di storage sono invece le caratteristiche principali del piano GrowBig. Infine, il piano GoGeek consente di gestire fino a 100.000 visite al mese e di utilizzare 40 GB di storage. Tutti i piani includono dominio gratis per un anno (.it, .com, .org, .net, .biz, .info), certificato SSL, CDN Cloudflare, account email, database MySQL illimitati e backup giornaliero.

Grazie all'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento con uno sconto fino al 69%. I prezzi mensili (IVA esclusa) sono: 3,99 euro (StartUp), 6,99 euro (GrowBig) e 13,99 euro (GoGeek). Per tutti i piani è disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.