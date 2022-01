SiteGround: piano GrowBig con sicurezza migliorata

WordPress è uno dei CMS (Content Management System) più popolari e pertanto uno dei bersagli preferiti dai cybercriminali, come dimostra il recente attacco subito da AccessPress con l'installazione di una backdoor in 40 temi e 53 plugin. SiteGround offre un sevizio di hosting WordPress con specifiche protezioni per il sito. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento al piano GrowBig con uno sconto del 69%.

SiteGround: hosting WordPress sicuro

Solitamente gli attacchi informatici prendono di mira le vulnerabilità di WordPress, ma stavolta i cybercriminali hanno ottenuto l'accesso al sito di AccessPress per sostituire le versioni originali di 40 temi e 53 plugin con versioni contenenti il codice della backdoor che permette di prendere il controllo dei siti. La backdoor può essere sfruttata per distribuire malware o spam.

Oltre all'aggiornamento automatico, SiteGround offre anche varie soluzioni di sicurezza che proteggono il sito contro gli attacchi informatici. Una di esse può individuare la presenza di plugin infetti. Sono inoltre disponibili un anti-bot basato sull'intelligenza artificiale e un WAF (Web Application Firewall) che blocca le vulnerabilità delle applicazioni.

Il piano GroWBig, attualmente in offerta a 6,99 euro/mese (sconto del 69%), permette di ospitare un numero illimitato di siti con circa 100.000 visite mensili. Nel prezzo sono inclusi gratuitamente un dominio (primo anno), certificato SSL e CDN. Gli utenti troveranno inoltre database MySQL illimitati, sottodomini illimitati, account email illimitati, protocollo HTTP/2, backup giornaliero e on-demand, PHP più veloce del 30% e Staging (copia del sito per testare le modifiche).

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.