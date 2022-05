SiteGround: scontati del 69% tutti i piani hosting

Quale provider scegliere per l’hosting di un sito? Questa domanda apparentemente banale, richiede la valutazione di svariati fattori.

Un servizio in grado di dimostrarsi all’altezza della situazione infatti, non deve solo offrire lo spazio necessario ai file di un sito. Le performance, per esempio, determinano la velocità di caricamento del sito stesso.

Al contempo, non va trascurato il lato sicurezza. I migliori hosting infatti, garantiscono adeguate garanzie in tal senso, respingendo malware e altre tipologie di attacchi con facilità.

La flessibilità dei piani proposti e l’assistenza, presente e preparata sul tema, sono altri fattori determinanti. Tra le tante aziende del settore, SiteGround è senza dubbio una di quelle che riesce meglio a combinare i suddetti fattori.

I piano hosting di SiteGround si adattano a qualunque tipo di esigenza

SiteGround è un provider che offre molteplici soluzioni, adatte sia al blogger amatoriale che alle aziende che vogliono fare business tramite il web.

Per rendere i propri servizi adatti a qualunque esigenza, la piattaforma offre diverse sottoscrizioni. Per esempio, l’abbonamento StartUp consente di avere a disposizione un dominio gratuito, 10 GB di spazio per i file del sito, un sistema di backup giornaliero e database MySQL illimitati.

Di fatto, tutto ciò che serve per un progetto in fase di avvio o per un sito gestito come hobby. StartUp, così come le altre sottoscrizioni, è disponibile con il 69% di sconto. Ciò significa che è possibile ottenere quanto detto per appena 3,99 euro al mese.

Chi invece nutre ambizioni per quantità e qualità del traffico, può optare per GrowBig. Questa formula permette di ottenere 20 GB di spazio disponibile, della funzione staging (utile per testare modifiche al sito web senza intervenire sullo stesso) e di un backup on demand avanzato.

Grazie al già citato 69% di sconto, GrowBig costa solo 6,99 euro al mese.

Infine, per piccole aziende ed attività imprenditoriali, la sottoscrizione GoGeek offre caratteristiche ancora più raffinate come:

la gestione del sito in white-label ;

; DNS privato gratuito ;

; più CPU per rendere il sito più rapido nei caricamenti ;

; assistenza prioritaria avanzata.

Sempre tenendo conto dello sconto, questa formula è disponibile per 10,79 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.