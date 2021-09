SiteGround: sconto 69% per hosting WordPress

Gli utenti che cercano una soluzione di hosting economica e completa per creare un sito con WordPress possono approfittare dell'attuale promozione di SiteGround. Grazie all'offerta speciale dell'azienda bulgara, l'abbonamento ai tre piani è disponibile con uno sconto del 69%.

SiteGround: hosting WordPress a partire da 3,99 euro/mese

SiteGround utilizza la piattaforma Google Cloud e la CDN di Cloudflare. I piani di hosting WordPress gestito sono StartUp, GrowBig e GoGeek. La principale differenza è rappresentata dal numero di siti consentiti e quindi dalle risorse hardware disponibili. Una delle caratteristiche comuni è ovviamente la possibilità di installare WordPress. Gli aggiornamenti del CMS sono automatici e gli utenti possono sfruttare anche il tool per la migrazione del sito.

Il piano StartUp è indicato per un singolo sito con circa 10.000 visite al mese e include 10 GB di spazio su SSD. SiteGround offre inoltre un dominio gratuito (.it, .com, .org, .net, .biz e .info) per il primo anno, sottodomini illimitati, certificato SSL, protocollo HTTP/2, database illimitati, account email e backup giornaliero.

Il piano GrowBig consente di gestire un numero illimitato di siti con circa 25.000 visite mensili. In questo caso sono disponibili 20 GB di spazio, backup su richiesta e la funzionalità di Staging per la creazione di una copia del sito (utile per testare le modifiche prima di applicarle al sito online). Il piano GoGeek supporta siti illimitati con circa 100.000 visite mensili e include 40 GB di spazio, la creazione di archivi Git e priorità nell'assistenza tecnica.

Questi sono i prezzi attuali (IVA esclusa):

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito. SiteGround offre la garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.