SiteGround: web hosting per tutte le tasche

Uno dei provider di web hosting più affidabile ed economico è SiteGuard. Gli utenti possono scegliere vari piani in base alle proprie necessità e al numero di visite previsto. L’azienda bulgara, fondata nel 2004, offre hosting per siti di piccole e medie dimensioni a prezzi compresi tra 5,99 e 13,99 euro/mese (IVA esclusa).

SiteGround: web hosting in offerta

SiteGround possiede sei data center (tre in Europa, gli altri in Australia, Singapore e Stati Uniti) basati sulla piattaforma Google Cloud. I clienti possono anche utilizzare la CDN (Content Delivery Network) di Clouflare con 194 nodi in 90 paesi. I piani disponibili sono StartUp, GrowBig e GoGeek.

Tutti includono un dominio gratuito (.it, .com, .net e altri) per un anno, sottodomini illimitati, trasferimento dati illimitato, database MySQL illimitati, account email gratuito e installazione gratuita del CMS (WordPress, Joomla, Drupal e altri). La principale differenza è rappresentata dal numero di siti ospitati (uno per il piano StartUp, illimitati per i piani GrowBig e GoGeek), dallo spazio su SSD (10, 20 e 40 GB, rispettivamente) e dal numero di visite mensili consigliate (circa 10.000, 25.000 e 100.000, rispettivamente).

Quest’ultimo parametro corrisponde alle risorse dedicate in termini di CPU, RAM e query al database. In ogni caso, SiteGuard garantisce le prestazioni ottimali per i siti web ospitati. Questi sono i prezzi attuali dei tre piani (IVA 22% esclusa):

StartUp : 12,99 5,99 euro/mese

: 5,99 euro/mese GrowBig : 22,99 9,99 euro/mese

: 9,99 euro/mese GoGeek: 34,99 13,99 euro/mese

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito. SiteGround offre la garanzia soddisfatti e rimborsati di 30 giorni.