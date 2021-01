Siti, hosting, domini e siti Web: -30% con GoDaddy

GoDaddy apre le porte a quanti vogliono provarne i servizi facendo leva su uno sconto di benvenuto. Non si tratta di uno risparmio banale: fino al 30% di sconto su qualunque servizio, senza alcun limite minimo, per portare online i propri servizi, il proprio brand ed i propri prodotti.

Go Daddy, -30% di benvenuto

Lo sconto GoDaddy è disponibile per l’acquisto di:

Domini

Accesso a Office 365

Certificati SSL

Hosting WordPress

Siti Web (creazione siti ultrarapida)

Siti WordPress

Non soltanto per professionisti, insomma, ma anche per “smanettoni”, associazioni e quanti vogliano un esordio “low cost” con cui muovere le prime pedine online.

Per poter godere dello sconto di benvenuto occorre passare per questo link, dal quale si avrà accesso ad una bacheca sulla quale scegliere il servizio a cui si è più interessati. Attenzione: lo sconto non vale per i rinnovi, ma soltanto per l’apertura di nuovi spazi e per l’acquisto ex-novo.