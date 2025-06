Siti web per prenotare le vacanze: 1 su 21 è truffa

Un recente studio pubblicato dagli esperti di sicurezza informatica della Check Point Research ha fatto emergere dati preoccupanti. In altre parole trai i vari siti web, 1 nuovo dominio su 21, realizzato per prenotare le tue vacanze, è truffa, dannoso o quanto meno sospetto. La notizia fa emergere la necessità di fare molta attenzione quando si prenotano online i propri viaggi.

A questi siti web pericolosi si aggiunge anche una fitta campagna di email phishing che si spacciano per comunicazioni ufficiali di Airbnb e Booking. In questo attacco, che continua anche in questi giorni, non sono presi di mira solo i cosiddetti consumatori, ma anche i proprietari delle strutture. Ecco perché è importante prenotare le proprie vacanze online in sicurezza.

La campagna che prende di mira i proprietari delle strutture ricettive comprende email che affermano che un ospite aveva mandato un messaggio riguardo a oggetti smarriti. Ogni email contiene un link che rimanda a un siti web vacanze truffa che imitano quelli ufficiali di Booking e Airbnb, registrati recentemente. L’obiettivo era quello di rubare dati sensibili e dettagli di pagamento.

Consigli per evitare la truffa dei siti web per prenotare le vacanze

Gli esperti di Check Point Research hanno fornito alcuni consigli utili per non cadere nella trappola della truffa dei siti web fraudolenti per prenotare le vacanze. La prima cosa da fare è prenotare sempre da fonti ufficiali. Fondamentale digitale l’indirizzo manualmente o accedere da app affidabili. Mai cliccare su link contenute in email e messaggi.

Inoltre, è importantissimo verificare sempre gli URL dei siti web e anche l’indirizzo email per esteso del mittente delle email ricevute. Questo permette di confrontare il dominio visibile con quello ufficiale. Ottimo anche attivare l’autenticazione a più fattori sui propri account, per evitare un fastidioso furto di account.

Infine, quando sei in viaggio evita di collegarti a WiFi pubblici senza una protezione che aumenti la sicurezza nei tuoi dispositivi, come antivirus e VPN.