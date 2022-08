Sito di successo e hosting: quali sono i requisiti fondamentali?

Per poter realizzare un sito di successo, è necessario combinare diversi fattori.

Il primo, senza ombra di dubbio, è un’idea di base capace di distinguersi dalla miriade di siti Web già disponibili online. A questa poi, va affiancato un dominio facile da memorizzare e che rappresenti al meglio le fondamenta del progetto. Nella fase successiva poi, la scelta dell’hosting è un passo fondamentale.

Questo per essere realmente funzionale deve offrire un certificato SSL, determinante in ottica sicurezza di chi naviga sul sito. Anche la presenza di eventuali firewall e sistemi antimalware, sono fondamentali sotto questo punto di vista.

Non meno importante è un pannello di controllo degno di tale nome, che permette di gestire il “dietro le quinte” del sito senza particolari problemi. Inutile affermare come sono pochi gli hosting in grado di offrire tutte queste funzionalità.

Sito di successo? Ecco un piano che ti offre tutto quello di cui hai bisogno

Oltre a quanto detto sinora, anche un site builder può essere molto utile.

Anche se questo è acquistabile a parte (a costi spesso non troppo abbordabili), i migliori hosting del settore offrono una soluzione integrata, capace di soddisfare sia i webmaster più esperti che quelli alle prime armi.

Infine, per un progetto strutturato, la possibilità di ottenere più sottodomini può costituire un vantaggio non da poco. Sotto ogni punto di vista, il piano KeliCMS di Keliweb risulta dunque la chiave del successo per un sito Web, sia esso realizzato con WordPress, Joomla o qualunque altro CMS in circolazione.

Tale sottoscrizione include:

dominio gratis

server ottimizzato per tutti i principali CMS

20GB SSD Spazio Web

caselle di posta elettronica illimitate

database illimitati

certificato SSL e HTTP/2

site builder

pannello hosting cpanel

backup avanzati

A livello pratico dunque, KeliCMS offre tutte le fondamenta indispensabili per realizzare un progetto digitale di successo.

E i costi? Grazie all’attuale 50% di sconto, questo piano offerto da Keliweb ha un prezzo di 29,50 euro all’anno (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.