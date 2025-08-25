 Sito web completo a costo zero con IONOS: inizia oggi stesso
IONOS mette a tua disposizione gli strumenti per creare un sito web a costo zero, in pochi passi e senza conoscere codice.
IONOS mette a tua disposizione gli strumenti per creare un sito web a costo zero, in pochi passi e senza conoscere codice.

IONOS è il servizio che ti permette di trasformare la tua idea digitale in un progetto concreto e subito online in pochissimi istanti. Con MyWebsite NOW Starter avrai infatti lo strumento perfetto per chi parte da zero e non vuole perdere troppo tempo a iniziare: intuitivo, veloce e completo di dominio personalizzato e indirizzo e-mail professionale, con lo sconto di oggi puoi averlo gratis per un anno e sfruttare così tutte le sue funzioni.

Crea il tuo sito web con IONOS

Come funziona IONOS MyWebsite NOW Starter

Una volta attivato il servizio a te basteranno pochi passaggi e, la cosa più importante, non avrai bisogno di conoscere alcun codice o linguaggio di programmazione. Quello che dovrai fare, prima di tutto, è scegliere un template tra quelli a tua disposizione e progettati da esperti di web design.

Poi, si passa all’aggiunta di testi e immagini e qui hai una grandissima scelta con ben 17.000 foto da cui attingere. Infine, con il drag and drop potrai riorganizzare le pagine e i contenuti nel modo che preferisci e a questo punto mancherà pochissimo per andare online.

Ti diciamo anche un’altra cosa: IONOS mette a tua disposizione un’intelligenza artificiale integrata che ti aiuterà a generare testi originali in pochi secondi, suggerirti layout e palette cromatiche che si adattino alla tua idea e ti fornirà altri consigli essenziali per la tua attività.

Il tuo sito sarà poi gestibile da una sola interfaccia da cui monitorare i progressi, ricevere consigli e accedere a tutti i servizi a tua disposizione, compresi strumenti di marketing per confrontarti con l’eventuale concorrenza e soprattutto SEO per farti trovare facilmente sui motori di ricerca.

Crea il tuo sito web con IONOS

Tutto questo, lo ripetiamo, è gratis per un anno grazie alla sensazionale offerta di oggi. E il dominio è incluso nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
