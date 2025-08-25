Sito web completo a costo zero con IONOS: inizia oggi stesso

IONOS è il servizio che ti permette di trasformare la tua idea digitale in un progetto concreto e subito online in pochissimi istanti. Con MyWebsite NOW Starter avrai infatti lo strumento perfetto per chi parte da zero e non vuole perdere troppo tempo a iniziare: intuitivo, veloce e completo di dominio personalizzato e indirizzo e-mail professionale, con lo sconto di oggi puoi averlo gratis per un anno e sfruttare così tutte le sue funzioni.

Come funziona IONOS MyWebsite NOW Starter

Una volta attivato il servizio a te basteranno pochi passaggi e, la cosa più importante, non avrai bisogno di conoscere alcun codice o linguaggio di programmazione. Quello che dovrai fare, prima di tutto, è scegliere un template tra quelli a tua disposizione e progettati da esperti di web design.

Poi, si passa all’aggiunta di testi e immagini e qui hai una grandissima scelta con ben 17.000 foto da cui attingere. Infine, con il drag and drop potrai riorganizzare le pagine e i contenuti nel modo che preferisci e a questo punto mancherà pochissimo per andare online.

Ti diciamo anche un’altra cosa: IONOS mette a tua disposizione un’intelligenza artificiale integrata che ti aiuterà a generare testi originali in pochi secondi, suggerirti layout e palette cromatiche che si adattino alla tua idea e ti fornirà altri consigli essenziali per la tua attività.

Il tuo sito sarà poi gestibile da una sola interfaccia da cui monitorare i progressi, ricevere consigli e accedere a tutti i servizi a tua disposizione, compresi strumenti di marketing per confrontarti con l’eventuale concorrenza e soprattutto SEO per farti trovare facilmente sui motori di ricerca.

Tutto questo, lo ripetiamo, è gratis per un anno grazie alla sensazionale offerta di oggi. E il dominio è incluso nel prezzo.