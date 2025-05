Sito web da zero con il website builder di IONOS: primo anno gratis

La creazione di un sito web personalizzato non passa più attraverso programmatori esperti o agenzie, è sufficiente infatti un website builder con AI semplice da usare e in grado di realizzare un nuovo sito partendo da zero nel giro di pochi minuti.

A questo proposito, MyWebsite Now Starter di IONOS è uno dei migliori strumenti a cui ci si può affidare per aprire un sito di notizie, un blog, una vetrina personale o un e-commerce. Al momento è disponibile gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro. L’intero pacchetto include inoltre un dominio e l’indirizzo e-mail.

Come funziona il website builder di IONOS

Il primo passo per realizzare un sito web da zero con lo strumento website builder di IONOS è la scelta di un template. L’azienda di web hosting tedesca mette a disposizione dei suoi utenti un’ampia selezione di template, in modo da poter scegliere quello che più si adatta alla propria attività o alla propria idea.

Il secondo step riguarda l’aggiunta dei contenuti. Ogni utente può inserire testi e immagini utilizzando semplicemente le sezioni responsive del website builder progettate da persone professioniste nel settore del web design. Riguardo a ciò, è possibile provare diversi layout con un solo click, organizzare la navigazione del sito attraverso la comoda funzionalità drag and drop, nonché ottenere un posizionamento migliore sui motori di ricerca attraverso le funzioni SEO integrate nel servizio. Volendo, poi, si può sfruttare l’intelligenza artificiale anche per produrre testi unici e originali in pochi secondi.

Il terzo e ultimo passaggio riguarda la personalizzazione del sito: il website builder di IONOS permette di modificare forme, colori e tipografia, applicando la stessa forma a tutti gli elementi per una migliore coerenza grafica. Anche in questo caso è sufficiente un semplice click.