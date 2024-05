Sito web subito online con Hostinger: sconto del 75%

L’espansione continua del digitale è sotto gli occhi di tutti. C’è ormai la corsa ad accaparrarsi il proprio spazio online, sia per motivi di business che per condividere progetti e passioni. In un contesto del genere, è fondamentale scegliere il giusto provider per mettere il tuo sito web subito online e ottenere il successo sperato. Tra le tante possibilità, Hostinger è una delle soluzioni più interessanti.

Hostinger non è solo un nome tra i tanti, ma una piattaforma che si distingue per l’eccellenza dei servizi a prezzi vantaggiosi. L’attuale promozione, ad esempio, ti permette di abbonarti per due anni a soli 2,99 euro al mese, 3 mesi gratuiti inclusi. Con questa offerta, puoi accedere a un dominio gratuito, alla migrazione del sito senza costi aggiuntivi, e un supporto clienti sempre attivo, pronto a risolvere qualsiasi tuo dubbio o problema.

Sito web subito online: tutti i vantaggi con Hostinger

Al di là dell’eccezionale promozione, Hostinger è perfetto per chi parte da zero. Il piano Premium, per esempio, offre SSL gratuito illimitato, traffico senza limitazioni, email gratuite e un dominio incluso, del valore di 2,99 euro.

Per esigenze maggiori, Hostinger propone soluzioni all-in-one che permettono di gestire fino a 100 siti. Queste soluzioni includono la registrazione gratuita di un nome di dominio, la creazione di un indirizzo email aziendale e l’accesso a un hosting WordPress gestito, che semplifica notevolmente il processo di gestione del sito. Il Website Builder integrato facilita ulteriormente la creazione di pagine web.

Inoltre, un team dedicato è sempre disponibile per assistenza tramite chat, mentre un vasto assortimento di video e guide passo-passo sono pronti ad aiutarti a sfruttare al meglio ogni feature disponibile. Non resta che approfittare di questa occasione per lanciare il tuo sito web subito online e cominciare a costruire la tua presenza nel mondo digitale.