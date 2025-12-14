 Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba
Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba

Con Aruba puoi costruire e gestire un sito web al prezzo di soli 14,90€ per un anno invece di 79€. Una promozione imperdibile valida per pochi giorni.
Cloud & Hosting
Sempre più utenti cercano una soluzione semplice per avviare un progetto web senza lunghe configurazioni tecniche. Per rispondere a questa esigenza Aruba mette a disposizione un piano specifico per WordPress, con un prezzo promozionale pari a 14,90 euro + IVA per il primo anno invece di 79 euro.

L’obiettivo è offrire un ambiente già pronto, supportato da strumenti avanzati e da un sistema basato su intelligenza artificiale capace di costruire una struttura completa in pochi minuti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di Aruba.

Cosa prevede il piano WordPress di Aruba

WordPress è già installato e configurato, quindi l’utente può accedere subito a un catalogo molto ampio di temi e plugin per adattare il sito a progetti personali, professionali o aziendali. La piattaforma include un certificato SSL DV attivo fin dall’inizio, così il sito risulta accessibile tramite protocollo HTTPS. I Data Center certificati di Aruba eseguono verifiche quotidiane per salvaguardare i dati archiviati.

L’elemento più distintivo del servizio è il modulo di intelligenza artificiale. Durante la fase iniziale l’utente comunica quale deve essere la base del sito, il tone of voice dei testi delle pagine e tutte le altre indicazioni del caso. L’AI genera una struttura completa, pronta per essere pubblicata, con la possibilità di modificarla successivamente. Chi desidera sviluppare nuove sezioni può utilizzare l’AI Page Builder, che propone layout ottimizzati per blog, portfolio, attività locali e siti aziendali.

Nel pacchetto rientrano anche dominio incluso, spazio web illimitato, traffico senza limiti, backup giornalieri e caselle email IMAP dotate di sistemi antispam e antivirus. Le prestazioni del sito sono supportate dalle tecnologie HTTP/2, HTTP/3 e HiSpeed Cache, che migliorano la velocità di caricamento anche in presenza di file pesanti o accessi numerosi.

La promozione può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di Aruba, con le condizioni vantaggiose riservate ai nuovi utenti che abbiamo visto in questo articolo.

Pubblicato il 14 dic 2025

