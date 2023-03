Come vedere Sivasspor-Fiorentina in streaming

Sivasspor-Fiorentina è l’ottavo della Conference League che vede impegnati i viola sul terreno del New Sivas 4 Eylül Stadium di Sivas, in Turchia. Con fischio d’inizio alle ore 18:45 di giovedì 16 marzo, il match può essere seguito in diretta streaming su DAZN. Assegnerà il passaggio ai quarti della competizione che si concluderà con la finale in programma all’Eden Aréna di Praga.

Conference League: guarda Sivasspor-Fiorentina in streaming

I tifosi e gli appassionati del calcio internazionale hanno a disposizione due possibilità per guardare la partita: la prima è il già citato streaming su DAZN, l’altra passa invece dalla diretta trasmessa su Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano, approfondimenti, interviste e highlight.

Si parte dall’1-0 del Franchi, strappato dai viola all’andata grazie al gol di Barák. Ricordiamo che agli ottavi di finale di Conference League c’è un’altra italiana, la Lazio, in campo questa sera contro gli olandesi dell’AZ.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto dai due tecnici, Çalimbay e Italiano.

Sivasspor (4-3-3): Vural, Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci, H. Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Venerdì 17 marzo andrà in scena il sorteggio che stabilirà il tabellone con gli abbinamenti ai quarti di finale.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile guardare Sivasspor-Fiorentina con telecronaca in italiano e senza alcun ostacolo, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Ad ogni modo, chi si connette attraverso una rete aperta, pubblica o condivisa (come quelle degli alberghi) è chiamato a prestare attenzione al fattore sicurezza.

Il consiglio è di tutelare sempre dati e privacy, durante lo svolgimento di qualsiasi attività online, incluso lo streaming. Viene in aiuto una soluzione come quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che aggrega una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus costantemente aggiornato, un gestore delle password e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.