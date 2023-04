Come vedere Siviglia-Manchester United in streaming

Siviglia-Manchester United è un match da dentro o fuori: il ritorno dei quarti di Europa League deciderà la squadra che, al prossimo turno, affronterà una tra Juventus e Sporting. Con fischio d’inizio in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00, può essere visto in streaming con telecronaca in italiano. Passiamo in rassegna tutti i dettagli e le informazioni utili.

Conference League: guarda Siviglia-Manchester United in streaming

Regna un perfetto equilibrio dopo il 2-2 dell’andata all’Old Trafford. Per la qualificazione alla semifinale non è escluso il passaggio dai supplementari ed eventualmente dai rigori: è lecito prevedere un approccio alla sfida nel nome della prudenza, considerando quanto un singolo errore o episodio possa cambiare tutto.

Sono due le alternative a disposizione dei tifosi e degli appassionati per guardare la partita: lo streaming su DAZN oppure la diretta su Sky e NOW. In entrambi i casi sono previsti collegamenti e approfondimenti prima e dopo l’incontro dallo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán della città andalusa.

Così i due tecnici, Mendilibar e ten Hag, dovrebbero approcciare l’incontro: ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Siviglia (4-2-3-1): Bono, Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna, Fernando, Gudelj, Ocampos, Rakitic, Navas, Lamela;

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Martial.

Come vedere la partita dall’estero

Gli appassionati del grande calcio internazionale che si trovano all’estero, ma desiderano vedere Siviglia-Manchester United di Europa League con telecronaca in italiano, lo possono fare grazie alla portabilità transfrontaliera offerta dalle piattaforme. A loro consigliamo di prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy se effettuano la connessione mediante reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli hotel.

