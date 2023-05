Come vedere Siviglia-Roma in streaming (Europa League)

Siviglia-Roma è la finale di Europa League che potrebbe vedere i giallorossi alzare il loro secondo trofeo continentale consecutivo. Sarebbe un’impresa storica per Mourinho e i suoi, un successo che eleggerebbe l’allenatore portoghese a leggenda della Capitale. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 31 maggio, nella cornice dello stadio Puskás Aréna di Budapest, con la possibilità di vedere la partita in diretta streaming.

Europa League: guarda Siviglia-Roma in streaming

L’ostacolo da superare non è affatto semplice: il club andaluso è quello che ha maggiore esperienza nella competizione, di cui detiene il record di vittorie, ben sei, tre delle quali ottenute di fila dal 2014 al 2016. Ricordiamo inoltre che ha superato la Juventus in semifinale. In una gara secca come questa tutto può accadere e siamo certi che non mancherà lo spettacolo.

Sono diverse le opzioni a disposizione dei tifosi giallorossi e di tutti coloro che desiderano guardare la partita. La prima è costituita dallo streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In alternativa è possibile scegliere la diretta trasmessa da Sky e NOW con le voci di e Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Ancora, per chi si trova a casa è sufficiente sintonizzare il televisore su Rai 1 (o sempre in streaming su RaiPlay), dove troveranno la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto. Le scelte iniziali dei due allenatori, Mendilibar e Mourinho, risulteranno determinanti (Dybala partirà dalla panchina).

Siviglia (4-2-3-1): Bono, Navas, Gudelj, Badé, Telles, Fernando, Rakitic, Suso, Oliver Torres, Ocampos, En-Nesyri;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera è possibile vedere la finale Siviglia-Roma anche dall’estero con la telecronaca in italiano, assistendo così alla gara che decreterà la squadra vincitrice dell’Europa League. Attenzione però se la connessione avviene attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

Mai abbassare la guardia sul fronte sicurezza, nemmeno durante lo streaming.

