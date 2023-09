Sky Box con 3 mesi di Sky TV e Netflix in OFFERTA su Amazon (-31%)

Oggi Amazon offre una grandissima opportunità: la Sky Box con Sky TV, Sky Cinema e soprattutto Netflix può essere tua in offerta a soli 27 euro invece di 39. Si tratta di un abbonamento di 3 mesi già tutto incluso e che comprende anche il decoder Sky Q all’interno della confezione.

Sky Box in offerta su Amazon: cosa include

Con questa offerta, avrai accesso a Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus), mettendo a tua disposizione un mondo di contenuti straordinari. Immagina di avere gli spettacoli, le serie TV e i documentari di Sky e Netflix, tutti a portata di mano sulla home di Sky Q.

E non è tutto, perché questa offerta include anche il piano Standard di Netflix, con qualità FHD 1080p e la possibilità di guardare su 2 schermi in contemporanea, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con il Sky Box, avrai accesso anche a Sky Cinema, con oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original che non troverai da nessun’altra parte. Inoltre, con questa offerta, riceverai Paramount+ senza costi aggiuntivi, un valore aggiunto del valore di 7,99 euro al mese. Immagina di poter godere di tutti questi contenuti cinematografici direttamente dal comfort del tuo divano.

Forse ti stai chiedendo come potrai godere di questa incredibile offerta. La risposta è semplice: il decoder Sky Q è incluso nella confezione, e la bellezza è che non hai bisogno di una parabola. Tutto ciò che serve è una connessione internet via Wi-Fi o cavo ethernet con una velocità minima di 10Mbps, una carta di credito o il tuo codice IBAN.

Dopo i primi 3 mesi prepagati, durante i quali avrai la libertà di disdire in qualsiasi momento, l’abbonamento a Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema proseguirà al prezzo di listino di 48 euro al mese. Ma niente paura, hai sempre il controllo: potrai scegliere di aderire a una delle offerte scontate disponibili o recedere in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, restituendo il tuo decoder Sky Q.

Insomma, Sky Box con 3 Mesi di Sky TV e Netflix è un’opportunità unica per trasformare le tue serate in momenti di puro intrattenimento. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon e preparati a immergerti in un mondo di spettacolo senza precedenti.

