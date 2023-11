Sky box con decoder, calcio, TV e sport: MAXI SCONTO

L’offerta proposta oggi da Amazon su Sky box rende possibile acquistare in forte sconto sul listino il pacchetto che include tre mesi di abbonamento a Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport. Riservata ai nuovi clienti, è un’occasione da cogliere al volo per assicurarsi un intero trimestre di intrattenimento senza limiti, da gustare comodamente in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa.

Sky box: lo sconto di Amazon per il grande affare

Il dispositivo si connette a Internet per la riproduzione dei contenuti. L’unico requisito richiesto è una velocità della connessione pari ad almeno 10 Mbps, così da garantire una buona qualità dello streaming. Vale la pena sottolineare che il decoder Sky Q (incluso nella confezione) è pronto per il nuovo digitale terrestre. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Curioso di sapere quali siano i contenuti inclusi nel pacchetto? Eccoli.

Sky TV con le serie italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, i documentari e i notiziari;

con le serie italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, i documentari e i notiziari; Sky Calcio con più di 800 partite trasmesse ogni stagione tra campionati italiani ed europei come Serie A (tre partite in ogni giornata), Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1;

con più di 800 partite trasmesse ogni stagione tra campionati italiani ed europei come Serie A (tre partite in ogni giornata), Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1; Sky Sport con Champions League, Europa League, Europa Conference League, Formula 1, MotoGP, tennis e basket.

Grazie allo sconto proposto oggi è possibile acquistare Sky box con decoder Sky Q incluso e tutto quanto appena elencato a un prezzo davvero vantaggioso.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, proposto con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio. Scegliendo di effettuare ora l’ordine sarà possibile entrare subito nel mondo dell’intrattenimento firmato Sky. Attenzione: l’offerta è valida fino all’esaurimento delle unità in promozione.

