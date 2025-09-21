 Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky
Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky

Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio è in super offerta: la promozione, valida solo online, può essere sottoscritta ancora per pochi giorni.
Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky
Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio è in super offerta: la promozione, valida solo online, può essere sottoscritta ancora per pochi giorni.
Gli appassionati di calcio alla ricerca del pass più conveniente per seguire il proprio sport preferito possono prendere in considerazione l’ultima offerta lanciata da Sky: il pacchetto Sky TV e Sky Calcio è in promozione a 15,90 euro al mese per 18 mesi anziché 33 euro, con un costo di attivazione pari a 19 euro una tantum.

Oltre a tutta la televisione di Sky, che include i grandi show per la famiglia, le serie tv e i documentari, il pacchetto include tutto il calcio di Sky, vale a dire 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, nonché la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Questo fine settimana, ad esempio, sarà possibile seguire Udinese-Milan (giocata ieri), Fiorentina-Como (domenica alle 18) e Napoli-Pisa (lunedì alle 20.45).

L’offerta Sky Calcio + Sky TV valida solo online

Con Sky Calcio gli appassionati di sport hanno l’opportunità di seguire i principali campionati di calcio europei. Il fiore all’occhiello è rappresentato dalla Premier League, il torneo di calcio più importante, con super squadre quali Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Non vanno dimenticati nemmeno gli altri campionati, a partire dalla Serie C Sky Wifi, oltre che Bundesliga e Ligue 1.

Per quanto riguarda la Serie A, Sky trasmetterà tre partite per ogni turno di campionato: l’anticipo serale del sabato, la sfida di domenica in programma alle 18 e il posticipo del lunedì alle 20.45. Tra i big match di quest’anno si annoverano ad esempio Roma-Inter alla 7^ giornata, Juventus-Roma alla 16^ di campionato, Juventus-Napoli al 22° turno e Inter-Juventus alla 25^ giornata della Serie A Enilive.

La promozione in corso sul pacchetto Sky Calcio e Sky TV, grazie alla quale è possibile risparmiare oltre 300 euro in un anno e mezzo, è sottoscrivibile esclusivamente online entro il 28 settembre 2025. Maggiori informazioni al link che segue.

