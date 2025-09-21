Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky

Gli appassionati di calcio alla ricerca del pass più conveniente per seguire il proprio sport preferito possono prendere in considerazione l’ultima offerta lanciata da Sky: il pacchetto Sky TV e Sky Calcio è in promozione a 15,90 euro al mese per 18 mesi anziché 33 euro, con un costo di attivazione pari a 19 euro una tantum.

Oltre a tutta la televisione di Sky, che include i grandi show per la famiglia, le serie tv e i documentari, il pacchetto include tutto il calcio di Sky, vale a dire 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, nonché la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Questo fine settimana, ad esempio, sarà possibile seguire Udinese-Milan (giocata ieri), Fiorentina-Como (domenica alle 18) e Napoli-Pisa (lunedì alle 20.45).

L’offerta Sky Calcio + Sky TV valida solo online

Con Sky Calcio gli appassionati di sport hanno l’opportunità di seguire i principali campionati di calcio europei. Il fiore all’occhiello è rappresentato dalla Premier League, il torneo di calcio più importante, con super squadre quali Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Non vanno dimenticati nemmeno gli altri campionati, a partire dalla Serie C Sky Wifi, oltre che Bundesliga e Ligue 1.

Per quanto riguarda la Serie A, Sky trasmetterà tre partite per ogni turno di campionato: l’anticipo serale del sabato, la sfida di domenica in programma alle 18 e il posticipo del lunedì alle 20.45. Tra i big match di quest’anno si annoverano ad esempio Roma-Inter alla 7^ giornata, Juventus-Roma alla 16^ di campionato, Juventus-Napoli al 22° turno e Inter-Juventus alla 25^ giornata della Serie A Enilive.

La promozione in corso sul pacchetto Sky Calcio e Sky TV, grazie alla quale è possibile risparmiare oltre 300 euro in un anno e mezzo, è sottoscrivibile esclusivamente online entro il 28 settembre 2025. Maggiori informazioni al link che segue.