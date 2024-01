Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus (con Netflix) a soli 29,90€ al mese per 18 mesi

Nuova offerta disponibile online per il pacchetto Sky Cinema: Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) sono in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 44 euro al mese. Inoltre, fino alla mezzanotte del 1° febbraio sarà in regalo la macchina da caffè Nespresso Lattissima One del valore di 299 euro.

Tra grandi anteprime su Sky Cinema, il miglior piano per gli amanti delle serie televisive (Sky TV + Netflix) e l’accesso completo al catalogo di Paramount+, quello di oggi è il pacchetto in assoluto migliore per chi ha la passione per il cinema e le serie. Con l’aggiunta, non da poco, della Nespresso Lattissima One di De’Longhi in regalo.

Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus in super offerta fino al 1° febbraio

Il nuovo capito di Mission Impossible (Dead Reckoning), Fast X e Barbie sono solo alcune delle grandi anteprime che i clienti di Sky Cinema potranno guardare quest’anno. Al nutrito elenco di film in prima visione si inserisce anche C’è ancora domani, la pellicola di Paola Cortellesi campione di incassi del 2023.

A tutto questo si aggiunge il piano Intrattenimento Plus, con Sky TV e Netflix insieme. Sky TV include tutti gli show e i documentari di Sky, più le migliori serie italiane e internazionali in onda su Sky Atlantic e Sky Serie. Il pacchetto offre inoltre l’accesso completo a tutto il catalogo Netflix, qui con il piano Base (riproduzione HD e senza pubblicità).

Il pacchetto Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix), con in regalo la macchina da caffè Nespresso Lattissima One del valore di 299 euro, è in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro. La promozione è valida fino alle 23:59 del 1° febbraio.

