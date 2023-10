Sky Crime su Sky e in streaming su NOW dall'1 novembre

Conto alla rovescia per l’arrivo di Sky Crime, disponibile da mercoledì 1 novembre in esclusiva su Sky (al canale 116, al 113 su Sky Glass) e in streaming su NOW. La casa italiana del real crime sarà la destinazione per gli appassionati dei casi nazionali e internazionali di cronaca nera, con inchieste sui casi più celebri, le biografie dei serial killer, i cold case, un’attenzione al fenomeno del cybercrime e un occhio puntato sul lato oscuro delle celebrità. Il tutto osservato attraverso un approccio psicologico.

Dall’1 novembre, Sky Crime: anche su NOW

L’esordio di Sky Crime rappresenterà l’evoluzione dell’attuale canale Crime+Investigation, proponendo, in collaborazione con A+E Networks Italia, un palinsesto composto da produzioni originali e titoli internazionali. Ecco i contenuti di novembre, tutti on demand.

Il delitto di Meredith Kercher e Chi ha ucciso Meredith Kercher? , a più di 15 anni di distanza, il caso di Perugia non ha mai smesso di sollevare dubbi e domande;

e , a più di 15 anni di distanza, il caso di Perugia non ha mai smesso di sollevare dubbi e domande; Pagato per uccidere , focus su una pratica comune nel mondo malavitoso, analizzata però attraverso quattro storie drammatiche che hanno coinvolto persone comuni che ne hanno fatto ricorso;

, focus su una pratica comune nel mondo malavitoso, analizzata però attraverso quattro storie drammatiche che hanno coinvolto persone comuni che ne hanno fatto ricorso; #ScrivimiQuandoArriviACasa, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una serie che ripercorre le storie di donne non protette a sufficienza, vittime di rapimenti, omicidi e violenze.

Nei prossimi mesi toccherà poi ai documentari sulla strage di San Gennaro, su Alberto Genovese e su Luciano Gaucci. Poi ci sarà Mostri senza nome: Firenze sui cold case che hanno sconvolto il capoluogo toscano.

Come anticipato in apertura, l’esordio di Sky Crime è fissato per mercoledì 1 novembre. Sarà visibile al canale 116 di Sky, al 113 su Sky Glass e in streaming su NOW. Questo il commento di Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia.

Siamo molto fieri che, grazie alla lunga e felice collaborazione con A+E Networks Italia, il bouquet dei canali a brand Sky si arricchisca ulteriormente. Sky Crime offrirà ai nostri abbonati il meglio dei contenuti true crime, attraverso le grandi acquisizioni internazionali e le produzioni originali, che racconteranno le storie nere del nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.