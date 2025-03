Sky e Netflix a 19,90€ al mese: il meglio dell’intrattenimento in un’unica offerta

Sky lancia una promozione pensata per gli amanti delle serie TV, dei film e dei contenuti on demand: Sky TV e Netflix in un unico pacchetto a 19,90€ al mese per 18 mesi, invece dei consueti 40€. Un’offerta che riunisce due piattaforme di riferimento in una sola soluzione, facile da attivare e con un prezzo bloccato.

Incluso nel pacchetto trovi c’è il piano TV, con tutte le serie originali Sky, show esclusivi, documentari e notiziari aggiornati, e Netflix con piano Base, che consente di accedere a tutto il catalogo Netflix in HD su un dispositivo alla volta, senza pubblicità.

Il costo di attivazione è di 19€ e nella promozione è incluso anche il decoder Sky Stream, che permette di accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti in streaming, senza parabola. Per approfittare dell’offerta basta andare sul sito di Sky.

Anche se hai già Netflix, puoi attivare l’offerta di Sky

L’abbonamento è compatibile anche con un account Netflix già attivo: potrai continuare a usare il tuo profilo e vedere i contenuti su tutti i dispositivi che preferisci, semplicemente associandolo all’offerta “Intrattenimento plus”.

Con questa combinazione, avrai accesso a una selezione vastissima di contenuti per tutte le età: dai grandi titoli internazionali ai film italiani, dalle serie evento ai documentari, passando per show per bambini e ragazzi, senza bisogno di sottoscrivere più abbonamenti separati.

Se stai cercando un modo pratico ed economico per avere tutto l’intrattenimento che desideri in un solo posto, questa è l’occasione giusta: Sky e Netflix a soli 19,90€ al mese per 18 mesi, con attivazione a 19€ e decoder incluso.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare la promozione, basta visitare il sito ufficiale di Sky. Il prezzo messo a disposizione ora non sarà attivo per molto: non bisogna dunque tergiversare.