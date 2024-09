Sky e Netflix insieme a 14,90 euro al mese: torna la promo Intrattenimento Plus

Preparati ad un autunno di grande intrattenimento con Sky e Netflix: è tornata infatti la promozione Intrattenimento Plus che ti permette di avere entrambi a soli 14,90 euro al emse invece di 30 euro per 18 mesi. L’offerta è attivabile direttamente online con il decoder Sky Stream che ti sarà spedito direttamente a casa tua.

Sky e Netflix: una montagna di intrattenimento

Una accoppiata così significa assicurarsi davvero una quantità di contenuti di intrattenimento considerevole. Da una parte hai Sky TV, con cui puoi accedere dalle produzioni Sky Original alle serie più amate, passando per show coinvolgenti, documentari affascinanti e notiziari aggiornati.

E poi hai Netflix incluso, con tutto il suo immenso catalogo di film, documentari e serie TV, in un abbonamento con visione in HD e senza pubblicità che potrai sfruttare direttamente dal tuo decoder Sky Stream.

Se sei già un utente Netflix, inoltre, non preoccuparti: puoi mantenere il tuo account attuale senza alcuna interruzione. Non c’è bisogno di disdire il tuo abbonamento esistente. Una volta aderito all’offerta, ti basterà associare il tuo account Netflix a Intrattenimento Plus per spostare il pagamento in fattura Sky.

Manterrai tutti i tuoi profili Netflix e continuare a guardare i tuoi contenuti dove li avevi lasciati. Insomma, non perdere altro tempo e approfitta della promo Intrattenimento Plus: Sky e Netflix ti aspettano a soli 14,90 euro al mese.