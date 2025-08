Sky e Netflix insieme a prezzo speciale: in offerta a 14,90€/mese

Per chi vuole il meglio dello streaming e della TV in un’unica soluzione, agosto 2025 è il momento perfetto per approfittare della nuova offerta proposta da Sky. Si tratta di un pacchetto che include sia Sky TV che Netflix a 14,90€ al mese per 18 mesi, riservato ai nuovi clienti ma attivabile anche da chi è già abbonato a Netflix. Il piano può essere ulteriormente arricchito scegliendo tra i diversi servizi aggiuntivi disponibili.

La versione di Netflix compresa nell’abbonamento è quella Base senza pubblicità, con la possibilità di effettuare l’upgrade ai piani Standard o Premium pagando un supplemento. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa comprende la promozione ora disponibile.

Tutto ciò che è incluso nell’offerta di Sky con Netflix

L’abbonamento di Sky insieme a Netflix in promozione include:

Tutta l’offerta di Sky TV , con serie, show e produzioni originali;

, con serie, show e produzioni originali; Accesso a Netflix piano Base senza pubblicità;

senza pubblicità; L’app Sky Go, per guardare i contenuti anche da smartphone, tablet o PC.

Il costo è di 14,90€ al mese per 18 mesi, più 19€ una tantum al momento dell’attivazione. Chi desidera ampliare l’offerta può aggiungere:

Netflix Standard a 6,99€/mese in più;

a 6,99€/mese in più; Netflix Premium a 12,99€/mese in più;

a 12,99€/mese in più; Sky Cinema con Paramount+ incluso a 5€/mese per i primi 6 mesi, poi 10€/mese;

con Paramount+ incluso a 5€/mese per i primi 6 mesi, poi 10€/mese; Sky Sport a 22,90€/mese;

a 22,90€/mese; Sky Calcio a 8€/mese;

a 8€/mese; Sky Kids a 5€/mese;

a 5€/mese; Sky Ultra HD a 5€/mese.

La promozione consente quindi di creare un abbonamento su misura, combinando i contenuti preferiti di Sky e Netflix in un’unica piattaforma. Per maggiori dettagli e per scegliere le opzioni più adatte, è possibile accedere direttamente alla pagina ufficiale dell’offerta.