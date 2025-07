Sky e Netflix insieme: l'offertona a 24,90€ torna per i nuovi abbonati

L’estate si accende con l’offerta più vantaggiosa dell’anno: Sky Sport e Netflix uniscono le forze per regalarti sport ed entertainment senza compromessi, al prezzo incredibile di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Con un solo abbonamento potrai accedere a tutte le competizioni sportive più importanti, le serie di successo e l’intrattenimento senza pubblicità di Sky TV e Netflix, comodamente sul decoder Sky Stream, incluso con un costo di attivazione ridotto a 19 euro una tantum.

Tutto lo sport in diretta e le migliori serie TV

Questa promozione è pensata per chi non vuole rinunciare a nulla. Dal tennis alla Formula 1, dai Mondiali di nuoto alla Champions League, fino alle serie cult e agli show targati Sky e Netflix, tutto è a portata di telecomando.

Con il pacchetto incluso nell’offerta, puoi vivere in esclusiva:

Wimbledon fino al 2030 e US Open fino al 2027

fino al 2030 e fino al 2027 Tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour , comprese le ATP Finals e WTA Finals

e , comprese le e L’intera stagione di Formula 1, MotoGP, Moto2, Moto3 e World Superbike

I Mondiali di scherma (22–30 luglio da Tbilisi) e Mondiali di nuoto (27 luglio–3 agosto da Singapore)

Gli Europei di basket 2025 con l’Italia nel girone di ferro

La prestigiosa Ryder Cup di golf

di golf Le coppe europee con UEFA Champions League, Europa League e Conference League fino al 2027

A questo si aggiungono Sky Sport Legend e Sky Sport Mix, due nuovi canali che arricchiscono l’offerta con eventi storici e una selezione live degli appuntamenti estivi imperdibili.

Sky TV & Netflix: un’esperienza di intrattenimento totale

Con questa offerta, non c’è solo lo sport. Sky TV e Netflix si fondono per offrirti un intrattenimento completo, senza pubblicità e con la massima qualità. Potrai accedere a tutte le produzioni originali Sky, alle serie TV più amate, agli show esclusivi e ai documentari, insieme al vasto catalogo di Netflix, che include film, serie e contenuti per tutta la famiglia. Il tutto viene amplificato dall’esperienza del decoder Sky Stream, che ti permette di mettere in pausa anche i programmi in diretta, far ripartire un contenuto già iniziato e goderti il massimo della qualità grazie alla visione in 4K HDR.

Il pacchetto Sky Sport + Netflix ha un costo promozionale di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, con un risparmio di oltre 30 euro rispetto al prezzo di listino. Alla fine dei 18 mesi, verrà applicato automaticamente il profilo Sky Open con i prezzi di listino vigenti: approfittane entro il 27 luglio!