Sky e Netflix: l'offerta Black Friday ti regala anche il Cinema e Paramount+

L’offerta Black Friday di Sky è arrivata ed è conveniente come potevi sperare. A soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro puoi avere infatti un pacchetto completo che include Sky TV, Netflix e Sky Cinema con Paramount+. Una montagna di intrattenimento perfetta per le festività natalizie.

Cosa include l’offerta Black Friday di Sky

Andiamo a vedere dunque cosa ti porteresti a casa con soli 24,90 euro al mese per 18 mesi:

Sky TV : questo significa le serie TV Sky Atlantic e soprattutto i grandi show come X Factor e MasterChef Italia, la cui nuova stagione partirà il prossimo 12 dicembre

: questo significa le serie TV Sky Atlantic e soprattutto i grandi show come X Factor e MasterChef Italia, la cui nuova stagione partirà il prossimo 12 dicembre Netflix con abbonamento standard in HD : e qui c’è da aggiungere poco e puoi anche utilizzare il tuo profilo già esistente in modo da non perdere nulla

: e qui c’è da aggiungere poco e puoi anche utilizzare il tuo profilo già esistente in modo da non perdere nulla Sky Cinema con decine di Prime Visioni e un ricco catalogo di film on-demand

con decine di Prime Visioni e un ricco catalogo di film on-demand Paramount+ con film, serie TV e contenuti originali, come la terza stagione di Vita da Carlo

Come funziona? Molto semplice: puoi attivare il tuo abbonamento direttamente online, fare le modifiche che ritieni opportune oppure prenderlo così com’è. A quel punto riceverai a casa il tuo decoder Sky Stream e nel frattempo potrai sfruttare subito l’abbonamento con Sky Go.

Una montagna di intrattenimento ti aspetta per la fine dell’anno: con l’offerta Black Friday di Sky puoi fare una super scorpacciata.