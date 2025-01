Sky e Netflix per 30 giorni a 9 euro: la prova che conviene

In un periodo in cui sono in arrivo grandi uscite sia su Sky che su Netflix non esiste occasione migliore per approfittare della promozione che ti permette di provare entrambe le piattaforme per intero a soli 9 euro.

Esatto: avrai 30 giorni di accesso completo non solo a tutti i pacchetti di Sky, ma anche ad un abbonamento Netflix standard con visione in HD in contemporanea su 2 dispositivi. Il tutto senza impegno: al termine del mese potrai decidere liberamente cosa fare. E si attiva online.

Come funziona il mese di prova Sky e Netflix

La promozione è semplice e conveniente. Tutto quello che devi fare è attivarla online: in pochi minuti riceverai una email con tutte le istruzioni del caso per creare il tuo Sky ID e potrai così scaricare l’app Sky Go su smartphone, tablet o PC per iniziare subito a sfruttare il tuo abbonamento.

Nel frattempo, dopo pochi giorni, riceverai anche il decoder da collegare direttamente via internet, senza parabola o installazioni complicate. Al termine dei 30 giorni potrai decidere se tenere tutto o rinunciare restituendo il decoder senza costi aggiuntivi: pagherai soltanto 9 euro una tantum per l’attivazione del servizio.

Cosa potrai vedere? Tutto:

Sky TV, Sky Kids, Sky Cinema, Paramount+, Sky Sport e Sky Calcio

Netflix in HD con 2 visioni in contemporanea

Discovery+

Il modo migliore per provare tutta l’offerta Sky e Netflix e poi decidere cosa fare, quali pacchetti acquistare oppure se rinunciare del tutto. La scelta sarà soltanto tua.