Sky Glass con Nintendo Switch in regalo: la nuova offerta da non perdere

Sky ha deciso di andare all-in con la nuova offerta che stiamo per presentarti. La tua mossa vincente, come è stata ribattezzata la campagna, ti permette di avere una Sky Glass da 43 pollici a soli 11,90 euro al mese e con un anticipo di 25 euro anziché 125 euro.

E questa è solo una parte della promozione, perché a tutto questo aggiungi Sky TV, Netflix piano base e Sky Cinema a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44. Sottoscrivendo l’offerta avrai infine diritto a ricevere una Nintendo Switch in regalo che ti sarà consegnata entro Natale. Insomma, non manca niente.

Sky Glass e Nintendo Switch: l’incredibile combo della nuova offerta

Parliamo di un’offerta che, come detto, punta ad offrirti tutto. Cominciamo con Sky Glass, la Smart TV firmata Sky che include tecnologia Quantum Dot, definizione Ultra HD e uno schermo 4K HDR insieme a sei potentissimi speaker integrati con subwoofer per regalarti un’esperienza audiovisiva epica.

In più hai Sky Q integrato che puoi controllare anche tramite comandi vocali e a cui accedere a tutte le applicazioni e all’intrattenimento a cui avrai diritto.

E di cosa parliamo nello specifico? Sky TV, con tutto l’intrattenimento firmato Sky tra serie TV italiane e internazionali e show televisivi; Netflix con il suo piano base e tutto il catalogo; Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ incluso nel prezzo.

Infine, il pezzo da novanta: la Nintendo Switch completamente gratis. Esatto, aderendo a questa offerta avrai diritto di ricevere direttamente a casa e senza vincoli o condizioni la console ibrida Nintendo. Una grande occasione per farti un regalo davvero completo con largo anticipo prima di Natale. In effetti dovrai sbrigarti perché la promozione è attiva fino al 25 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.