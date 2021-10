Sky Glass: streaming TV con Kinect

Anche Sky ha deciso di puntare sullo streaming, abbandonando la vecchia parabola. Sky Glass è infatti una smart TV che permette di accedere ai canali unicamente via Internet. Sarà disponibile in tre dimensioni e cinque colori nel Regno Unito a partire dal 18 ottobre, ma arriverà anche in Italia nel 2022. Grazie alla collaborazione con Microsoft, Sky ha riportato in vita Kinect, il famoso accessorio delle Xbox 360 e Xbox One.

Sky Glass: streaming, comandi vocali e Kinect

Sky Glass sarà disponibile con schermo UHD (3840×2160 pixel) da 43, 55 e 65 pollici. La smart TV supporta le tecnologie Quantum Dot, HDR10, Dolby Vison e HLG. Lo spessore è circa 4,8 centimetri, quindi non è molto sottile, ma c'è un valido motivo: sono presenti sei altoparlanti con potenza complessiva di 215 Watt e supporto Dolby Atmos. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Ethernet e Bluetooth, porta USB Type-C e tre ingressi HDMI 2.1 con supporto eARC e CEC.

Gli utenti possono utilizzare il tradizionale telecomando per navigare nell'interfaccia della smart TV e accedere ai canali Sky in streaming. In alternativa è possibile sfruttare i comandi vocali. Basta pronunciare “Hello Sky” e quindi il comando desiderato. Nel 2022 sarà disponibile una smart camera 4K con funzionalità simili a quelle di Kinect.

Grazie al tracciamento del corpo e dei movimenti è possibile giocare insieme ad altre persone. La smart camera permette inoltre di affiancare lo streaming live (ad esempio una partita di calcio) con i feed video delle persone per un'esperienza di visione condivisa. Sky Glass sarà disponibile nelle colorazioni Ocean blue, Ceramic white, Racing green, Dusky pink e Anthracite black.

I prezzi nel Regno Unito sono 649 sterline (43 pollici), 849 sterline (55 pollici) e 1.049 sterline (65 pollici). È possibile anche il pagamento in 24 o 48 rate mensili. L'abbonamento include vari pacchetti, tra cui Sky Ultimate TV, Sky Originals e Sky Exclusives.