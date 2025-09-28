 Sky, il pacchetto con Wifi, TV e Sport torna a prezzo imperdibile: 35€ al mese
Attiva Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: fibra ultraveloce e il meglio di calcio, motori, tennis, serie e show a un prezzo scontato.
Attiva Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: fibra ultraveloce e il meglio di calcio, motori, tennis, serie e show a un prezzo scontato.

Quando connessione ultraveloce e grande intrattenimento si incontrano, nasce la nuova promozione esclusiva Sky: fibra ultraveloce, show, serie TV e sport in diretta a un prezzo scontato per 18 mesi. Se ami il calcio, il tennis o la Formula 1, se non vuoi perderti le ultime serie internazionali e al tempo stesso vuoi navigare senza limiti, questa è l’occasione giusta per te.

Attiva Sky Wifi, TV e Sport online in pochi minuti

Tutte le promo Sky attive

Due i pacchetti Sky scontati: per chi ama lo sport, c’è Sky Wifi a 20,90 euro al mese (anziché 29,90 euro) per 18 mesi, con attivazione gratuita, e Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese), con attivazione a 19 euro.

Per chi, oltre allo sport, non vuole perdersi neanche una partita di calcio, può optare per Sky TV + Sky Sport e Sky Calcio a 22,90 euro al mese (anziché 51,90), sempre con attivazione a 19 euro. Anche in questo caso, Sky Wifi è in promozione a 20,90 euro al mese, per 18 mesi.

Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport: ecco cosa offrono

Con Sky Wifi porti a casa una connessione fino a 1 Gb/s, stabile, potente e sempre pronta a supportare streaming, gaming e smart working. Il modem Sky Wifi Hub, incluso nell’offerta e compatibile con la tecnologia WiFi 6, garantisce velocità elevate su tutti i dispositivi. Le chiamate sono a consumo, con tariffe chiare e senza costi nascosti.

Con Sky TV, hai sempre qualcosa da guardare. Show per tutta la famiglia, serie TV italiane e internazionali in contemporanea con gli USA e una vasta selezione di documentari su storia, attualità e natura. Sul fronte sportivo, Sky Sport offre un palinsesto senza rivali:

  • Calcio europeo: fino a 185 partite di UEFA Champions League, più Europa League e Conference League in esclusiva;
  • Tennis mondiale: tutti i grandi tornei, da Wimbledon allo US Open, fino alle ATP Finals e WTA Finals;
  • Motori: Formula 1, MotoGP e World Superbike in diretta, con copertura completa di ogni weekend di gara.

Approfitta della promozione Sky online

Attivando insieme Sky Wifi e Sky TV, ottieni il meglio dei due mondi: una connessione in fibra ultraveloce e contenuti esclusivi sempre aggiornati. Tutto con un unico abbonamento, semplice da gestire e con un risparmio reale rispetto alle singole offerte. Questa è la soluzione completa che cercavi per tutte le tue passioni: attiva la promozione Sky direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

