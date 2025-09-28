Sky, il pacchetto con Wifi, TV e Sport torna a prezzo imperdibile: 35€ al mese

Quando connessione ultraveloce e grande intrattenimento si incontrano, nasce la nuova promozione esclusiva Sky: fibra ultraveloce, show, serie TV e sport in diretta a un prezzo scontato per 18 mesi. Se ami il calcio, il tennis o la Formula 1, se non vuoi perderti le ultime serie internazionali e al tempo stesso vuoi navigare senza limiti, questa è l’occasione giusta per te.

Due i pacchetti Sky scontati: per chi ama lo sport, c’è Sky Wifi a 20,90 euro al mese (anziché 29,90 euro) per 18 mesi, con attivazione gratuita, e Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese), con attivazione a 19 euro.

Per chi, oltre allo sport, non vuole perdersi neanche una partita di calcio, può optare per Sky TV + Sky Sport e Sky Calcio a 22,90 euro al mese (anziché 51,90), sempre con attivazione a 19 euro. Anche in questo caso, Sky Wifi è in promozione a 20,90 euro al mese, per 18 mesi.

Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport: ecco cosa offrono

Con Sky Wifi porti a casa una connessione fino a 1 Gb/s, stabile, potente e sempre pronta a supportare streaming, gaming e smart working. Il modem Sky Wifi Hub, incluso nell’offerta e compatibile con la tecnologia WiFi 6, garantisce velocità elevate su tutti i dispositivi. Le chiamate sono a consumo, con tariffe chiare e senza costi nascosti.

Con Sky TV, hai sempre qualcosa da guardare. Show per tutta la famiglia, serie TV italiane e internazionali in contemporanea con gli USA e una vasta selezione di documentari su storia, attualità e natura. Sul fronte sportivo, Sky Sport offre un palinsesto senza rivali:

Calcio europeo : fino a 185 partite di UEFA Champions League, più Europa League e Conference League in esclusiva;

: fino a 185 partite di UEFA Champions League, più Europa League e Conference League in esclusiva; Tennis mondiale : tutti i grandi tornei, da Wimbledon allo US Open, fino alle ATP Finals e WTA Finals;

: tutti i grandi tornei, da Wimbledon allo US Open, fino alle ATP Finals e WTA Finals; Motori: Formula 1, MotoGP e World Superbike in diretta, con copertura completa di ogni weekend di gara.

Attivando insieme Sky Wifi e Sky TV, ottieni il meglio dei due mondi: una connessione in fibra ultraveloce e contenuti esclusivi sempre aggiornati. Tutto con un unico abbonamento, semplice da gestire e con un risparmio reale rispetto alle singole offerte. Questa è la soluzione completa che cercavi per tutte le tue passioni: attiva la promozione Sky direttamente online.