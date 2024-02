Ultimi giorni: Sky Intrattenimento plus a 14,90 euro

Non è troppo tardi per approfittare della Super Promo di Sky e attivare l’abbonamento Intrattenimento plus a un prezzo più conveniente che mai. È il pacchetto che include tutti i contenuti di Sky TV e l’intero catalogo di Netflix da guardare in streaming, a soli 14,90 euro al mese invece di 30,00 euro come da listino, per 18 mesi. Vediamo cosa rende l’offerta davvero interessante.

Super Promo per l’abbonamento Intrattenimento plus di Sky

Con un’unica sottoscrizione avrai accesso a un mondo di contenuti, da vedere quando e come vorrai, sul televisore e sui tuoi dispositivi mobile. Qualche esempio? Ci sono serie come Griselda e Un amore, le nuove stagioni di Formula 1: Drive to Survive, di True Detective e di Rick and Morty. Per quanto riguarda gli show, sarà inclusa l’edizione 2024 di Pechino Express che prenderà il via nelle prossime settimane. A questi si aggiungono film come Player (appena uscito), documentari e tanto altro. Per altre informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

A rendere speciale la promozione è anche la possibilità di personalizzarla in base ai propri gusti. Ad esempio, con soli 5 euro in più si aggiunge Sky Cinema, mentre con 10 euro in più c’è Sky Sport con le partite della Champions League e della Serie A. Ancora, oltre al piano Base di Netflix, si possono scegliere le formule Standard e Premium che consentono lo streaming in contemporanea su più device e la riproduzione in formato 4K.

Ricapitolando, al prezzo mensile di soli 14,90 euro (invece di 30,00 euro), per i prossimi 18 mesi potrai vedere tutti i contenuti di Sky TV e quelli di Netflix senza altre spese. L’offerta di Sky relativa al pacchetto Intrattenimento plus rimarrà valida e attiva fino al 18 febbraio, rimangono solo pochi giorni per approfittarne: non perdere l’occasione. Non è tutto, grazie all’applicazione Sky Go è possibile vedere subito i programmi Sky senza attese.

