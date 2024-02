Sky Mobile da oggi in Italia: offerte da 7,95 €/mese

Come anticipato la scorsa settimana, da oggi, 29 febbraio 2024, è possibile attivare le offerte di Sky Mobile: si parte da 7,95 euro al mese. Sono tre e includono tutte la connettività 5G senza costi aggiuntivi (la copertura raggiungerà il 90% della popolazione entro il 2025). La rete utilizzata è quella di Fastweb.

Le offerte di Sky Mobile, powered by Fastweb

Ecco dunque quali sono le tariffe proposte dall’operatore per il mercato italiano. In tutti i casi è richiesto un pagamento di 10 euro all’attivazione per il costo della SIM.

Sky Mobile: 150 GB e minuti illimitati a 7,95 euro al mese;

Sky Mobile Full: 200 GB e minuti illimitati a 9,95 euro al mese;

Sky Mobile Maxi: 300 GB e minuti illimitati a 11,95 euro al mese.

Tra i punti di forza, secondo Sky, ci sono la totale assenza di costi nascosti, il fatto di poter contare su nessun vincolo di durata o la tranquillità offerta da zero costi di uscita.

Come si legge sul sito ufficiale, il contratto sarà sottoscritto con Fastweb, fornitore del servizio.

Alessandro Del Piero, il testimonial

Per la campagna promozionale messa in campo a supporto del lancio di Sky Mobile è stato scelto Alessandro Del Piero come testimonial. Lo spot che lo vede protagonista ha il brano “Wouldn’t it be nice” dei Beach Boys come sottofondo musicale. Queste le parole di Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia