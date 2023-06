Sky ti regala il monopattino Acer da 399 euro

C’è una nuova offerta proposta da Sky, che vale la pena segnalare su queste pagine: è quella che regala un monopattino Acer eMobility dal valore di 399 euro: include il meglio dell’intrattenimento multimediale e un mezzo utile per muoversi in modo agile e sostenibile in città, tutto incluso al prezzo mensile scontato di 30,90 euro invece di 45,00 euro come da listino. Un’occasione da cogliere al volo.

Il monopattino Acer è gratis con l’offerta Sky

Il pacchetto racchiude i contenuti di Sky TV e quelli di Sky Sport, dunque tutti gli show e le serie del catalogo, le gare del mondiale di Formula 1 e quelle della MotoGP in diretta esclusiva, le coppe europee, gli incontri del grande tennis internazionale, le partite di basket e molti altri eventi. Non è tutto: grazie all’applicazione Sky Go è possibile vedere tutto fin da subito, da qualsiasi dispositivo.

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare la pagina dedicata, dove sono raccolti i dettagli e della promozione e le semplici istruzioni da seguire per sottoscriverla, beneficiando così dei vantaggi proposti da una campagna inedita. Segnaliamo che rimarrà disponibile per pochi giorni: il consiglio per gli interessati è dunque quello di non aspettare per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Complice l’arrivo dell’estate, la nuova offerta di Sky a 30,90 euro mensili invece di 45,00 euro (per 18 mesi), con il monopattino Acer eMobility Series 1 in regalo, rappresenta l’occasione giusta non solo per allungare le mani su un mondo di contenuti per l’intrattenimento multimediale, ma anche su un mezzo per la mobilità evoluta che permetterà di muoversi agilmente in città, evitando il traffico dei centri urbani risparmiando così tempo prezioso.

