Sky e Netflix insieme: l'offerta per vedere in streaming Ilary e ACAB

Come iniziare al meglio il 2025, se non con un’offerta speciale che ti garantirà mesi e mesi di intrattenimento a un prezzo molto vantaggioso? È quella proposta da Sky e attivabile solo online, che oltre alle proprie serie a i propri show include l’intero catalogo di contenuti in streaming su Netflix al prezzo mensile di soli 15,90 euro (per 18 mesi, invece di 30,00 euro).

L’offerta solo online che unisce i contenuti di Sky e Netflix

Tra le nuove uscite in arrivo su Netflix nelle prossime settimane ci sono Ilary e ACAB. La prima, disponibile a partire dal 9 gennaio, è la docuserie che segue Ilary Blasi mentre ridisegna la sua vita dopo il divorzio, tra crescita personale, opportunità di carriera e un nuovo amore. La seconda, invece, è la serie che racconta gli eventi conseguenti a una manifestazione dall’esito drammatico, con le tensioni in aumento all’interno di una squadra antisommossa che fatica a separare il lavoro dalla vita privata. A questi si aggiunge la seconda stagione di Squid Game lanciato solo pochi giorni fa. Scopri di più sulla promozione alla pagina dedicata.

Quanto appena elencato arricchisce l’offerta di Sky con show come Masterchef Italia, il contest in cui aspiranti chef sono alle prese con prove sempre diverse e con il giudizio del trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ricapitolando, l’offerta speciale solo online comprende Sky TV e Netflix Base al prezzo mensile di 15,90 euro. Puoi approfittarne anche se hai già un abbonamento Netflix attivo. Include l’app Sky Go per guardare tutto fin da subito e il decoder Sky Stream con un contributo unico di 19,00 euro invece di 99,00 euro come da listino. Il pacchetto è configurabile aggiungendo altre opzioni come Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids o Sky Ultra HD.