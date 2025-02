Sky+Netflix a 14,90 €/mese: l'offerta speciale per guardare tutto

L’offerta Intrattenimento Plus di Sky ti permette di accedere all’intero catalogo di Sky TV e a quello di Netflix con un forte risparmio. Al prezzo mensile di soli 14,90 euro (invece di 30,00 euro) puoi vedere show, serie TV e molto altro ancora. Sono incluse tutte le nuove uscite, a partire dalla terza stagione di The White Lotus in arrivo il 17 febbraio e L’Arte della Gioia, disponibile invece dal 28 febbraio.

Intrattenimento Plus è l’offerta che unisce Sky e Netflix

A quanto già elencato si aggiungono le puntate della nuova edizione di MasterChef Italia ormai giunta nella sua fase più calda, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e la storia a episodi di Mauro Rostagno, l’uomo che voleva cambiare il mondo, senza dimenticare novità molto attese e premiate dalla critica, da ACAB a Il Gattopardo (su Netflix da 5 marzo), Zero Day e molto altro ancora. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Non ci sono vincoli per quanto riguarda la permanenza. Se la promozione non sarà più di tuo gradimento, avrai in qualsiasi momento la possibilità di interrompere il rinnovo con un preavviso di almeno 30 giorni e senza incorrere in alcun costo. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa anche se hai già una sottoscrizione attiva per Netflix: trovi tutti i dettagli e le istruzioni per trasferirla sul sito ufficiale.

In conclusione, ricapitoliamo cosa include questa offerta speciale. All’interno del pacchetto Intrattenimento plus ci sono le serie e gli show di Sky TV, incluse le produzioni originali, i documentari e i notiziari, oltre all’intero catalogo di Netflix con abbonamento Base, dunque senza interruzioni pubblicitarie. La promozione è valida per 18 mesi al prezzo mensile di 14,90 euro invece di 30,00 euro, con un notevole risparmio. È previsto un costo iniziale di 19,00 euro (invece di 99,00 euro) per il decoder Sky Stream.