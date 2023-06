Sky con Netflix e P+ ti regala 50€ da spendere su Amazon

Un risparmio mensile di quasi 30 euro rispetto al listino sarebbe già sufficiente per definire imperdibile la nuova offerta speciale di Sky che propone un mondo di intrattenimento al costo di 19,90 euro al mese invece di 48,00 euro. C’è però un extra che la rende ancora più conveniente: un buono Amazon dal valore di 50 euro in regalo, da spendere liberamente sull’e-commerce per acquistare ciò che si desidera.

L’offerta Sky regala un buono Amazon da 50€

Il pacchetto include Sky TV e l’intero catalogo Netflix come previsto dalla promozione Intrattenimento Plus, aggiungendovi però anche Sky Cinema con Paramount+ così da poter accedere ai film e alle serie della piattaforma. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutta la famiglia, un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Una volta attivata l’offerta si riceveranno via email le istruzioni utili per ricevere il credito da spendere poi su Amazon per l’acquisto di ciò che si desidera, dai libri ai dispositivi della sezione elettronica, dall’informatica agli articoli per la casa.

Qualche esempio sui contenuti da vedere grazie alla nuova offerta speciale? Partiamo limitandoci alle esclusive di Sky: ci sono show, documentari e produzioni originali come 4 Hotel con Bruno Barbieri, Una Spia Tra Noi, A Casa Tutti Bene, Funny Woman, Black Adam, Don’t Worry Darling, The Plane, Le Otto Montagne e Grazie Ragazzi (alcuni di questi in arrivo a luglio). Su Netflix invece troviamo Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo di Zerocalcare, la sesta stagione di Black Mirror e Fubar con Arnold Schwarzenegger. Infine, il catalogo di Paramount+ ospita Babylon con Brad Pitt e Margot Robbie, Star Trek: Strange New Worlds, Attrazione Fatale, The Family Stallone e Rabbit Hole con Kiefer Sutherland.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.