Sky, l'offerta delle offerte scade il 13 ottobre

Fino a lunedì è possibile sottoscrivere l'intero pacchetto Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport a un prezzo speciale per 18 mesi.
Per gli utenti che stanno valutando il passaggio a Sky, segnaliamo che l’offerta sul pacchetto Sky Wifi con Sky TV e Sky Sport insieme a 35,80 euro al mese per 18 mesi sarà valida fino al 13 ottobre. Si tratta di una delle offerte più interessanti del momento, che permette di ottenere a prezzo scontato il meglio di Sky: il servizio Internet, tutte le serie e gli show originali di Sky più lo sport della pay-tv inglese, inclusa la Champions League.

Nell’ambito della promozione in corso, il costo di attivazione di Sky Wifi è gratuito invece di 49 euro. È prevista una riduzione anche per l’attivazione del decoder Sky Stream, che passa a 19 euro rispetto ai 99 euro normalmente richiesti. Al termine dei 18 mesi, si applicheranno in automatico i prezzi del profilo Sky Open in vigore in quel momento. Chi vuole, però, può continuare a risparmiare rinnovando l’adesione al profilo Sky Smart, oppure direttamente disdire senza costi aggiuntivi con un preavviso di 30 giorni.

Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport insieme a 35,80 euro al mese per 18 mesi

Il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport include innanzitutto la fibra di Sky, che consente di navigare in Internet con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo, mantenendo una connessione stabile in qualsiasi momento della giornata. Al momento è in offerta a 20,90 euro al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro al mese, con il modem Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito.

C’è poi Sky TV, che include le serie, le news e gli show originali di Sky. Tra i contenuti maggiormente consigliati si annoverano la nuova edizione di X-Factor, MasterChef Italia e la nuova serie televisiva The Pitt con protagonista l’attore Noah Wyle. Attualmente è disponibile a 4,90 euro al mese anziché 25 euro.

Infine include Sky Sport, punto di riferimento per tutti gli sportivi grazie alla sua offerta completa che spazia dalle partite della Champions League al tennis, dalla Formula 1 alla MotoGP, dall’NBA all’Eurolega di basket. Grazie all’ultima offerta, è in offerta al prezzo scontato di 10 euro al mese invece di 26,90 euro.

Pubblicato il 12 ott 2025

