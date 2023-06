Sky ti REGALA 50€ di Buono Amazon: scopri come ottenerlo

Grazie alla nuova promozione di Sky, disponibile ancora per pochi giorni, ricevi in regalo un Buono Amazon del valore di 50 euro da spendere sullo shop online dell’omonimo colosso. Un’occasione unica che non puoi lasciarti scappare. Includi intrattenimento e la possibilità di risparmiare acquistando tutto ciò che vuoi grazie a questo voucher. Come ottenerlo? Semplice, attiva Sky TV Netflix Cinema.

A soli 19,90 euro al mese, invece di 48 euro al mese, hai un mondo di contenuti sempre disponibili da vedere con tutta la famiglia e non solo. Un’offerta pazzesca che ti garantisce un risparmio eccezionale mai visto prima. Tenendo conto che hai anche in regalo un Buono Amazon da 50 euro devi ritenerti più che fortunato. Sarebbe un peccato non approfittarne subito. Ecco cosa include questo ricco bundle:

Buono Amazon di 50 euro;

di 50 euro; Intrattenimento Plus con tutti i contenuti di Sky TV e Netflix Standard;

con tutti i contenuti di Sky TV e Netflix Standard; Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi;

con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi; Sky Go per vedere tutti i programmi da subito e ovunque tu sia in streaming live e on demand;

per vedere tutti i programmi da subito e ovunque tu sia in streaming live e on demand; Attivazione da 9 euro con Sky Q via internet.

