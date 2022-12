Sky ti regala due biglietti del cinema: scopri come

A chi vuole approfittare delle festività per godersi la magia di un film al cinema, segnaliamo l’iniziativa di Sky, che regala due biglietti per assistere a uno spettacolo sul grande schermo, in sala. Un omaggio riservato a tutti coloro che hanno attivato il pacchetto Cinema (o che sceglieranno di farlo): scopri tutti i dettagli e come ottenere i ticket.

Al cinema gratis: due biglietti da Sky

Si tratta di buoni Stardust Pass digitali, validi per un periodo di sette giorni dalla data dell’emissione e per tutte le pellicole proiettate in 2D, anche per il nuovo colossal Avatar 2 (La Via dell’Acqua) in programmazione da questa settimana e destinato a scalare le classifiche di incassi.

Tra le istruzioni fornite, Sky consiglia di stampare i biglietti (in formato cartaceo, A4 o A5) e di portarli con sé in sala, anche se accettati in digitale, così da essere certi che il codice a barre risulti leggibile senza problemi da parte degli operatori delle casse.

A proposito di Avatar 2, la nuova pellicola diretta da James Cameron, è il sequel del colossal che nel 2009 è risultato in grado di diventare il film con più incassi della storia, sfiorando i tre miliardi di dollari al botteghino. Al secondo posto si è poi piazzato Avengers: Endgame nel 2019, sul gradino più basso del podio c’è Titanic del 1997.

È possibile approfittare del regalo di Sky fino al 30 dicembre 2022. I biglietti, in formato digitale, una volta generati sono validi esclusivamente nella data e nella sala prescelte. Per tutti gli altri dettagli consultare la pagina dell’iniziativa.

