Sky ti REGALA un Monopattino Elettrico: scopri come ottenerlo

Vuoi ottenere tanto intrattenimento e un Monopattino Elettrico Acer in regalo? Allora entra in Sky con TV Sport a soli 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese. Il prezzo è valido per i primi 18 mesi di abbonamento. È l’occasione perfetta per gustarti il meglio dello sport in esclusiva e tantissimo intrattenimento con gli show e le serie TV più amati.

Scegliendo questa offerta, assolutamente vantaggiosa e ricca di contenuti a un prezzo fantastico, riceverai in regalo un Monopattino Elettrico Acer dal valore di 399 euro. Così, oltre ad avere solo l’imbarazzo della scelta su cosa vedere in TV, potrai anche muoverti liberamente nella tua città senza subire il traffico e risparmiando sulla benzina aiutando anche l’ambiente.

Sky TV + Sport: cosa include il ricco bundle

Oltre al Monopattino Elettrico Acer completamente gratis, Sky TV Sport a soli 30,90 euro al mese include un ricco bundle di contenuti speciali ed esclusivi solo per te. Avrai letteralmente l’imbarazzo della scelta! Potrai anche portare sempre con te qualsiasi trasmissione con Sky Go quando sei in viaggio fuori casa. Ecco il pacchetto incluso di questa offerta:

con il pacchetto TV hai show e serie TV, documentari e news oltre alle produzioni originali imperdibili. Inoltre, puoi accedere a una vasta scelta di Serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Grazie agli show hai tutto l’intrattenimento per la famiglia. Goditi una ricca proposta di documentari con i segreti della natura, il mondo animale, la storia e la scienza. Sii sempre aggiornato con tutte le notizie.

con il pacchetto Sport hai UEFA Champions League con 121 partite a stagione, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Inoltre, puoi assistere a tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di Formula 1 e MotoGP in diretta esclusiva e on demand. Goditi il tennis in un canale dedicato con Wimbledon e tutti i tornei ATP Master 1000 oltre ad altri eventi importanti. Segui in diretta la NBA con oltre 300 partite insieme a Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend. Inoltre hai rugby, golf e tanto altro sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.