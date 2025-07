Sky rilancia con Sport, Intrattenimento e Netflix ad un super prezzo

Con ancora negli occhi la storica vittoria di Jannik Sinner, primo italiano di sempre a vincere Wimbledon, il torneo più importante di tennis al mondo, Sky sceglie di rilanciare una delle sue migliori offerte: Sky TV e Netflix più Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 56,90 euro. Anche il costo di attivazione è in forte ribasso: dai 99 euro richiesti normalmente per il decoder Sky Stream, si passa a 19 euro.

L’estate di Sky Sport

Quest’estate su Sky Sport andrà in scena anche l’ultimo Slam della stagione, lo US Open, con Sinner campione uscente. Il grande tennis proseguirà poi con tutti i tornei ATP e WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre alla Coppa Davis.

Tra gli appuntamenti da non perdere non mancano i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. La Ferrari si prepara a presentare la nuova sospensione posteriore, che insieme alle novità apportate all’intero pacchetto in queste ultime settimane potrebbe portare la Scuderia a lottare ad armi pari con la McLaren. Nelle moto i tifosi della Ducati non vedono l’ora che ritorni l’azione in pista, confidando nella rinascita di “Pecco” Bagnaia in questa seconda parte di Mondiale.

Dal 22 al 30 luglio, a Tbilisi, spazio ai Mondiali di scherma, con l’Italia tra le protagoniste assolute. Sky Sport offrirà una copertura completa dell’evento, con dirette e approfondimenti. Riflettori accesi anche su Singapore, dove dal 27 luglio al 3 agosto 2025 sarà possibile seguire i Campionati mondiali di nuoto. Anche in questa occasione, le speranze di medaglie azzurre pesanti sono concrete.

A fine agosto invece spazio agli Europei di Basket: la Nazionale italiana di coach Pozzecco tornerà in campo contro Grecia, Georgia, Bosnia ed Herzegovina, Spagna e Cipro.

Infine, in esclusiva su Sky, andrà in onda la Ryder Cup, la competizione di golf più prestigiosa al mondo.

L’offerta attuale è sottoscrivibile fino al 27 luglio 2025. Al termine del 19° mese verrà applicato in automatico il profilo Sky Open, alle condizioni vigenti a quella data. In alternativa sarà possibile disdire con un preavviso di 30 giorni oppure rinnovare l’adesione al profilo Smart con vincolo di ulteriori 18 mesi e un pagamento di 9,90 euro a titolo di corrispettivo di rinnovo.