Sky rilancia le sue Super Offerte con i Buoni Regalo Amazon

Le super offerte di Sky tornano protagoniste in questa seconda settimana di giugno. E con loro anche i buoni regalo Amazon. Sky TV + Netflix, Sky TV + Netflix + Sky Cinema, Sky TV + Netflix + Sky Sport: sono queste le tre promo protagoniste delle super offerte, con sconti superiori del 50% per 18 mesi e l’aggiunta di un buono regalo Amazon del valore di 50 euro. Tutte e tre, inoltre, sono sottoscrivibili online: per collegarti alla pagina delle offerte è sufficiente che premi il bottone qui sotto.

Le Super Offerte di Sky sono tornate

Se la settimana scorsa ti eri distratto, ora non hai più scuse: le super offerte della pay-TV inglese sono tornate ma non saranno eterne. Eccole nel dettaglio:

Sky TV + Netflix a 14,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30 euro al mese): tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano base

Sky TV + Netflix + Sky Cinema a 19,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 48 euro al mese) e buono regalo Amazon da 50 euro: tutti i contenuti di Sky TV, Sky Cinema e Paramount+, più il piano Standard di Netflix

Sky TV + Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 50 euro al mese) e buono regalo Amazon da 50 euro: tutti i contenuti di Sky TV e lo sport di Sky, più il piano base di Netflix

I prezzi scontati del 50% (e oltre, ci riferiamo all’offerta Sky TV + Netflix + Sky Cinema a 19,90 euro al mese anziché 48 euro al mese) saranno validi fino a domenica 11 giugno. Ogni offerta prevede un costo di attivazione pari a 9 euro con Sky Q via Internet.

Cogli al volo le super offerte di Sky per goderti i tuoi contenuti preferiti in sconto di almeno il 50% per almeno 18 mesi.

