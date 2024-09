Sky: super offerta con Sky TV, Netflix e Sky Cinema a 19,90€ al mese

Sky ha da poco lanciato una nuova promozione per l’intrattenimento. L’offerta in corso prevede un pacchetto completo con Sky TV e Netflix, più Sky Cinema e Paramount+ al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro.

Settembre è un ottimo mese per attivare un nuovo piano. Lo testimonia il fatto che in questi giorni stanno uscendo o hanno già fatto il loro debutto titoli molto attesi, ad esempio la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris (Netflix), così come il film Aquaman e il regno perduto (Sky Cinema), senza dimenticare la serie The Penguin (Sky TV).

La super offerta di Sky per l’intrattenimento

Per capire l’entità della promo basta un solo dato: 19,90 euro al mese è di solito il prezzo promozionale per il pacchetto Intrattenimento Plus, che riunisce l’intera programmazione di Sky TV e Netflix. Allo stesso prezzo ora Sky aggiunge anche l’accesso completo ai cataloghi di Sky Cinema e Paramount+, per un valore complessivo di listino pari a 44 euro al mese.

L’attivazione dell’offerta permetterà ai nuovi clienti Sky di guardare prime visioni di assoluto prestigio, tra cui i film Hypnotic e Zamora, in uscita rispettivamente i giorni 23 e 30 settembre. Tra le produzioni Sky Original segnaliamo anche Vangelo secondo Maria, film presentato fuori concorso all’ultima edizione del Torino Film Festival con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann nei panni di Maria e Giuseppe.

L’offerta in corso è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Sky. La promozione è valida fino al 22 settembre e include anche il decoder di nuova generazione Sky Stream e l’app Sky Go per vedere i contenuti Sky da subito.