Sky ti regala una Nintendo Switch: l'incredibile nuova offerta

La nuova offerta di Sky è davvero sorprendente. Non solo perché al prezzo scontato per 18 mesi di 30,90 euro al mese invece di 45 euro ti porti a casa i pacchetti Sky TV e Sky Sport, ma soprattutto perché così facendo riceverai un regalo straordinario: una Nintendo Switch.

Esatto: ti basta sottoscrivere l’offerta, seguire le istruzioni dell’operatore e, entro Natale, la fantastica console ibrida sarà consegnata direttamente a casa tua. Una grande occasione che non puoi farti scappare.

Nintendo Switch con Sky: cosa include e come funziona l’offerta

Partiamo dal vedere a cosa avrai accesso grazie ai pacchetti Sky TV e Sky Sport inclusi nell’offerta. Sky TV ti permette di accedere agli show e alle serie TV Original, insieme a serie televisive italiane e internazionali anche in contemporanea con gli Stati Uniti.

Poi hai gli show Sky più famosi, come MasterChef, Quattro Ristoranti e una ricca e variegata proposta di documentari.

Passiamo a Sky Sport, che in realtà include molto calcio con 121 su 137 partite di UEFA Champions League, tutta la UEFA Europa League e tutta la Uefa Europa Conference League. Grande spazio ai motori con tutte le gare, le qualifiche e le prove libere in diretta di MotoGP e Formula Uno e al tennis, addirittura con un canale dedicato.

Non finisce qui perché il pacchetto sport include anche la NBA con più di 300 partite compresa Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend. Infine, tanto altro sport, come il rugby e il golf.

Tutto questo è tuo a soli 30,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro. In più, sottoscrivendo l’offerta entro il 25 ottobre, hai il diritto di richiedere la consegna a casa di una Nintendo Switch nuova di zecca. Unisci l’utile al dilettevole: divertimento assicurato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.