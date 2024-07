Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese: confermata l'OFFERTA di luglio

Torna l’offerta imbattibile per l’intrattenimento: non a caso si chiama Intrattenimento Plus e questa promo ti permette di avere Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Parliamo di un pacchetto che include da una parte Sky TV, dal valore di 14,90 euro al mese, e dall’altra il piano Base di Netflix dal valore di 7,99 euro al mese.

Cosa puoi vedere con Sky TV e Netflix

Sky TV ti permette di accedere ad una vasta selezione di serie TV, show, documentari, news e le produzioni originali Sky Original. La seconda stagione di House of The Dragon, la nuova stagione di 4 Hotel, Gaga Chromatica Ball, il documentario Dream Team e molto altro ancora disponibile dal tuo decoder Sky Stream che si connette direttamente via internet senza la necessità di una parabola.

E poi hai tutto il catalogo Netflix senza pubblicità, con il catalogo base che garantisce la visione in HD. Quindi preparati alla nuova stagione di Emily in Paris, alla quarta di The Umbrella Academy e a recuperare tutte le fantastiche uscite passate, come Bridgerton e molto altro ancora.

Infine, a sorpresa, hai anche Eurosport con i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con ben 10 canali dedicati che ti permetteranno di non perdere nemmeno un minuto dell’evento sportivo più importante. Tutto questo a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, se ti abboni subito.