Sky TV e Netflix insieme a un prezzo imbattibile per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Sky ha scelto di rilanciare il pacchetto Intrattenimento plus – Sky TV + Netflix insieme – al prezzo più basso dell’anno. Fino al 2 dicembre sarà possibile infatti attivare Intrattenimento plus a 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro.

Con Intrattenimento plus si ha accesso alle serie internazionali di HBO, agli show di Sky per tutta la famiglia e alle produzioni Sky Original, più la visione dell’intero catalogo di Netflix. Ad esempio, il prossimo mese sarà possibile seguire la nuova edizione di MasterChef Italia e allo stesso tempo anche la seconda stagione di Squid Game.

L’offerta per attivare Intrattenimento plus con Sky TV e Netflix è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Il pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) al prezzo più basso dell’anno

Volendo scendere ancora più nel dettaglio dell’offerta Sky, la programmazione di Sky TV include tra le altre cose le puntate finali della nuova stagione di X Factor, con la cantante Giorgia nell’inedito ruolo di conduttrice. Inoltre, è possibile recuperare anche la prima stagione di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, serie evento che ha ottenuto quest’autunno un successo clamoroso.

Per quanto riguarda invece il catalogo Netflix, è possibile scegliere tra tutti i titoli attualmente disponibili. Da due settimane, ad esempio, è possibile guardare gli episodi della seconda stagione de La legge di Lidia Poet, con protagonista la bravissima Matilda De Angelis. La prossima settimana debutterà invece la nuova serie italiana Adorazione, che fin dal trailer ufficiale ha suscitato l’interesse di molte persone.

Tornando alla promozione Black Friday della pay-tv Sky, i dettagli completi sull’offerta dedicata al pacchetto Intrattenimento plus sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Sky.