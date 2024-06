Sky TV e Sky Sport insieme: risparmia oltre 250 euro in 18 mesi

In occasione dei due grandi appuntamenti di sport di quest’estate, Sky rilancia una nuova offerta sui pacchetti Sky TV e Sky Sport, in promo a 37,8 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. In un anno e sei mesi il risparmio è di oltre 250 euro.

Nell’offerta è incluso anche Netflix, con l’intero accesso al catalogo di serie tv e film della celebre piattaforma streaming statunitense. Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale Sky oppure cliccare sul bottone posizionato qui sotto.

Sky TV, Netflix e Sky Sport in offerta a 37,8 euro al mese per 18 mesi

Gli show originali di Sky per tutta la famiglia, le migliori serie tv internazionali, l’intero catalogo di Netflix e tutto lo sport di Sky, inclusi gli Europei di calcio e i Giochi Olimpici di Parigi di quest’estate: questo il contenuto della nuova offerta della pay-tv inglese, che al pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) aggiunge quello di Sky Sport.

Per tutti gli appassionati sportivi, ricordiamo che il pacchetto di Sky Sport includerà nel corso di quest’estate tutti i 51 match di EURO 2024 e la diretta dei dieci canali di Eurosport (di cui uno in 4K) per seguire al meglio le Olimpiadi di Parigi. L’augurio è che l’Italia sia protagonista in entrambe le manifestazioni, con la Nazionale di Luciano Spalletti da una parte e i fuoriclasse dell’atletica azzurra dall’altra.

La promozione di Sky è attivabile direttamente online sulla sua pagina dedicata. Al momento non c’è una data di scadenza, ma l’ipotesi più probabile è che questi siano gli ultimi giorni a disposizione per poter sottoscrivere l’offerta, prima che il prezzo torni a 51,9 euro al mese.