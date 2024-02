Sky TV + Netflix a 19,90 euro al mese: è la promo Intrattenimento Plus

È stata rinnovata la promo Intrattenimento Plus: a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro puoi avere infatti insieme Sky TV e Netflix. L’accoppiata perfetta per portare a casa tua un mare di entertainment tra film, serie TV e show televisivi.

Cosa include l’offerta Intrattenimento Plus tra Sky TV e Netflix

Sky TV ti permette di accedere a tutto quello che è l’intrattenimento di casa Sky. Non solo show televisivi come Masterchef Italia, 4 Ristoranti e, presto, la nuova stagione di Pechino Express, ma anche le serie TV internazionali HBO del calibro di prodotti come True Detective: Night Country, The Last of Us e House of The Dragon.

A questo affianchi poi un abbonamento Netflix Standard senza pubblicità: potrai guardare le serie TV, i film e i documentari di tutto il catalogo della piattaforma in Full HD e senza interruzioni pubblicitarie. Se possedevi o possiedi già un abbonamento Netflix potrai trasferirlo senza alcun problema a questo prezzo, passando quindi alla fatturazione Sky. Non perderai nulla: né i profili né la cronologia delle tue visioni.

Un’opportunità imperdibile dunque per vivere il meglio dell’intrattenimento dal divano di casa: la promo Intrattenimento Plus è tua a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.