Sky TV + Netflix GRATIS a soli 19,90€: un'offerta da non perdere

Da oggi avrai la libertà di concederti qualsiasi forma di intrattenimento desideri, da film e serie TV a documentari e altro ancora, il tutto a un prezzo incredibilmente basso.

Attivando Entertainment Plus avrai accesso a Sky TV e Netflix per soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, offrendoti tantissimi contenuti da questi due colossi dello streaming. Anche dopo la scadenza del periodo di promozione, avrai diritto a un rinnovo scontato.

Sia per i già clienti che per quelli potenziali, questa rappresenta un’occasione ideale per avere una miriade di alternative per il piacere della visione, da soli o in compagnia dei propri cari.

Preparati a un universo di intrattenimento avvincente e in continua evoluzione, con contenuti nuovi e rivisti disponibili ogni mese.

Goditi i film e i programmi TV che potresti esserti perso, senza la preoccupazione di tenere traccia o programmare le registrazioni.

Sky TV + Netflix: un’opportunità da non lasciarsi scappare

Preparati a vivere un fantastico spettacolo con Intrattenimento Plus! A soli 19,90 euro al mese per 18 mesi potrai goderti uno strepitoso bundle che include Sky TV e Netflix.

Con questa offerta non puoi sbagliare. Sky TV vanta un’ampia offerta raccolta di serie TV italiane e internazionali, programmi per famiglie, produzioni originali Sky e un’ampia scelta di documentari che ti conquisteranno e, in più, potrai rimanere aggiornato sulle ultime novità dall’Italia e dal mondo.

La piattaforma Netflix offre un’ampia varietà di serie TV, film, programmi per bambini e documentari. Se hai già un account Netflix o devi crearne uno nuovo, puoi accedere a questo contenuto.

Il piano Base offre la visualizzazione HD a 720p senza pubblicità su un solo schermo alla volta. Se lo desideri, puoi passare al piano Premium di Netflix in qualsiasi momento. Attiva subito il tuo abbonamento cliccando qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.