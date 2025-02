Sky TV e Netflix, insieme: Intrattenimento plus a soli 14,90 €/mese

Cosa c’è di meglio dell’accesso a tutti i contenuti di Sky TV? È molto semplice: l’accesso a tutti i contenuti di Sky TV e all’intero catalogo di Netflix. È quanto propone l’offerta Intrattenimento plus di Sky, che a un prezzo molto vantaggioso mette a disposizione un mondo di serie, show, film, documentari e approfondimenti. Le due piattaforme, insieme, sono disponibili a soli 14,90 euro al mese, per 18 mesi, con un risparmio notevole.

Intrattenimento plus: l’offerta con Sky TV e Netflix

Tra le nuove uscite più importanti di questo periodo ci sono la serie L’arte della gioia diretta da Valeria Golino, la terza stagione di The White Lotus e Mauro Rostagno: l’uomo che voleva cambiare il mondo, in arrivo a fine febbraio. Più avanti, nel mese di aprile, toccherà poi alla seconda di The last Of us, una delle produzioni più attese di questo 2025. Sono invece già disponibili gli episodi di M: il figlio del secolo che ha messo d’accordo pubblico e critica con un’interpretazione eccezionale di Luca Marinelli. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi sul sito ufficiale.

Non appena avrai attivato l’offerta, potrai vedere tutti i contenuti fin da subito, grazie all’applicazione Sky Go da installare sui tuoi dispositivi. È richiesto un contributo di 19,00 euro (invece di 99,00 euro) per l’invio del decoder Sky Stream che potrai poi collegare al tuo televisore e portare ovunque, per un’esperienza di visione dedicata a tutta la famiglia.

Ricapitolano, grazie a Intrattenimento plus a soli 14,90 euro al mese (per 18 mesi) hai accesso a Sky TV e a Netflix, con un forte risparmio rispetto alle due sottoscrizioni separate. Non ci sono vincoli di permanenza: potrai cancellare il rinnovo senza costi, con almeno 30 giorni di preavviso. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.